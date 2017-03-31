المستأجرون القدامى يصعّدون...

رفضاً لقرار المجلس الدستوري ردّ الطعن المقدّم ضد قانون الايجارات الجديد ، رمى المستأجرون القدامى الازهار على باب المجلس وفي خطوة رمزية تقبّلوا التعازي بوفاة العدل على حدّ تعبيرهم...

المعتصمون توجّهوا بعدها إلى نادي الصحافة حيث عدّد تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات، في مؤتمر صحافي سلسلة المخالفات الواردة في قرار المجلس الدستوري.