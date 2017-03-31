تقارير نشرة الاخبار
31 آذار 2017
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المستأجرون القدامى يصعّدون...

بعد رد المجلس الدستوري الطعن بقانون الإيجارات، المستأجرون القدمى يصعّدون.
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رفضاً لقرار المجلس الدستوري ردّ الطعن المقدّم ضد قانون الايجارات الجديد ، رمى المستأجرون القدامى الازهار على باب المجلس وفي خطوة رمزية تقبّلوا التعازي بوفاة العدل على حدّ تعبيرهم...

 

المعتصمون توجّهوا بعدها إلى نادي الصحافة حيث عدّد تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات، في مؤتمر صحافي سلسلة المخالفات الواردة في قرار المجلس الدستوري.

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