ماذا يكشف شكل سرة البطن عن شخصيتك؟

لا يعير معظم الأشخاص الإنتباه إلى سرة بطنهم إلا عند تنظيفها ولكن ما لا يعرفه الكثير هو أن شكل سرة البطن يدل بشكلٍ كبير على شخصية الإنسان.

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- تدل السرة الدائرية على أن الشخص متفائل بطبعه ولكن ليس قوي الشخصية كفاية. كما يمتاز بقدرة على التواصل مع الآخرين بشكل جيد.

- السرة الواسعة القطر دلالة على الحظ الجيد. يتمتع أصحابها بصفة الكرم ويشكلون قادة ناجحين.

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- السرة المسطحة والصغيرة أصحابها متشائمون ولا يكملون أي مهمة يبدأون بتنفيذها.

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- تدل السرة البارزة على أن صاحبها عنيد ويحب أن يكون محط الأنظار. إلا أن هذا الشخص دائمًا ما يتعرض للإستغلال من قبل الآخرين.

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- السرة على شكل عامودي صعودًا صاحبها يتمتع بشخصية حيوية ومرحة ولديه العديد من الأصدقاء.