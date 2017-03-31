النساء يتفوّقن على الرجال في مجال الريادة!

أعلنت دراسة نرويجية جديدة أن السيدات هنّ أفضل من الرجال في مجال القيادة.

LBCI News Lebanon

أعلنت دراسة نرويجية جديدة أن السيدات هنّ أفضل من الرجال في مجال القيادة.



وذكر البحث الذي درس خصائص شخصية 3000 مدير أن النساء تفوّقن على الرجال في 4 مجالات من أصل 5، وهي:



الإعلان

- الإنفتاح والقدرة على الإبتكار - الإنفتاح والقدرة على الإبتكار



- العلاقات الإجتماعية وتقديم الدعم للآخرين



- تحديد الهدف



- إتباع منهجية معينة



وفي المقابل، وجدت الدراسة أن لدى الرجال قدرة اكبر على التحكم بالتوتّر الناتج عن ضغط العمل مقارنة مع النساء، بالإضافة إلى الاستقرار العاطفي.



وقال المسؤول عن الدراسة إن الهدف من الأعمال هو تقديم الأفضل للزبائن وتأمين الربح وقد أثبت أن بإمكان السيدات تحقيق هذه الأهداف بسهولة لأنهن يتبعن نمطاً قيادياً واضحاً وفعالاً.