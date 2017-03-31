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31 آذار 2017
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اشتبها بأنه اغتصب طفلتهما... فانتقما منه بأفظع الطرق!

انتقما منه بأفظع الطرق
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اشتبها بأنه اغتصب طفلتهما... فانتقما منه بأفظع الطرق!

ألقي القبض على زوجين قاما بإحراق العضو الذكري الخاص بشاب مراهق اشتبها بأنه اغتصب ابنتهما البالغة من العمر 4 سنوات.

وتقول الشرطة إن أتيكو ياهايا وفريدة حمزة طلبا من مجموعة من الشبان اختطاف المراهق أحمد ابراهيم البالغ من العمر 17عاماً بعدما اشتبها أنه أقدم على اغتصاب ابنتهما، وقاما بإحراق عضوه الذكري.
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كذلك، فقد قام الثنائي بضرب الشاب واحتجازه في المرحاض داخل منزلهما الكائن في مدينة سوكوتو بولاية سوكوتو في شمال غرب نيجيريا.

ويذكر أن أحمد نفى اغتصاب الفتاة، كما طالب والده ابراهيم بفرض عقوبات قاسية على المهاجمين.

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