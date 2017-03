بالصورة: فستان الزفاف الذي أثار جنون العرائس عبر مواقع التواصل الاجتماعي

الإعلان

هذا الصيف إذا كنتِ مدعوة إلى حفلات زفاف ستتفاجئين بالقصة التي ستطغى على فساتين العرائس لأنّها ستكون تلك المكشوفة عند الكتفين.فبحسب تقرير الزفاف لـ عام 2017 الخاصّ بـ Pinterest فقد ازدادت نسبة البحث عن فساتين الزفاف الضيقة التي تتميز بقصة الحورية بنسبة 158 في المئة.في هذا السياق نشر حساب Who What Wear صورة للفستان الرائج على Pinterest حتى تستوحي منها لحفل زفافكِ.من ناحية أخرى، أشار تقرير Pinterest إلى أنّه الأقراط الكبيرة ستجتاح إطلالات النساء هذا الصيف والسبب أنّ البحث عنها على الموقع ازداد بنسبة 67 في المئة. أمّا فساتين الإشبينات فستكون بأقمشة مطبقة لأنّ نسبة البحث عن صور هذه الفساتين ارتفعت بنسبة 50 في المئة.إليكم الصورة التي نشرها حساب Who What Wear: