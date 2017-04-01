صحة و تغذية
01 نيسان 2017
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شراب خارق لخسارة الوزن... والمكونات موجودة في المطبخ!

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شراب خارق لخسارة الوزن... والمكونات موجودة في المطبخ!
خسارة الوزن باتت الهاجس الأكبر لدى غالبية الناس وهذا الأمر ليس سهلاً أبداً ويتطلب اتباع نظام غذائيّ صحيّ. في سياق تعزيز خسارة الوزن ما عليكم سوى اللجوء إلى هذا المشروب:

المكونات المطلوبة:
ملعقة كبيرة من بذر الكتان
ملعقة صغيرة من نخالة الشوفان
تفاحة واحدة
رشة من القرفة
200 ملليتر من اللبن قليل الدسم
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ملعقة صغيرة من بذور شيا

ضعوا جميع المكوّنات معاً في الخلاط حتى تحصلوا على مزيج واحد ثمّ زيدوا القرفة في النهاية. اشربوا هذا العصير يومياً في الصباح الباكر وقبل تناول وجبة الفطور. شرب هذا السائل على معدة فارغة يساعد في تحرير الجسم من السموم، خفض مستويات الكولسترول في الدم، الحفاظ على مستويات الانسولين في الجسم، الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

من فوائد بذور الكتان أنها غنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 والألياف التي تعزز عمل الجهاز الهضمي وتخسر الوزن. بذور شيا تساعد في السيطرة على الوزن وتنظف الجسم من السموم. التفاح غني بالبكتين وهو مصدر للفيتامين C. أمّا اللبن فاستهلاكه بانتظام يعزز الجهاز المناعي ويحدّ من الالتهاب.

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