عجينة الحليب لإزالة شعر الجسم!

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مما لا شكّ فيه أنّ شعر الوجه والجسم من أبشع الأمور التي تواجه أيّ سيدة والحلاقة بالكريمات أوّ الأدوات قد تترك آثاراً سلبية على البشرة.في هذا السياق، نقترح عليكن طريقة تحضير عجينة الحلاقة بواسطة الحليب ومكونات طبيعية أخرى. إليكم طريقة تحضيرها:نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبزملعقتان من مسحوق الجيلاتينملعقة كبيرة من عصير الخيارملعقتان من الحليبضعي المكوّنات في الوعاء وسخنيها في الميكروويف لمدة 12 ثانية تقريباً.ثمّ طبقي العجينة على بشرتكِ من خلال فرشاة ودعيها تجف لتقشريها.من شأن هذه العملية أنّ تساعد في إزالة الشعر والجلد الميت. طبقي هذه الطريقة 3 مرات في الشهر على الأقل وستلاحظين أنّ نمو الشعر سينخفض بنسبة 75 في المئة تقريبا.