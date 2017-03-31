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31 آذار 2017
31/03/2017 10:15:29
في انترنت..ما في انترنت.. رح تسرع الانترنت..ما رح تسرع..في حكي انو وزارة الاتصالات عم تدرس خطة بتحقق حلم اللبنانيي بسرعة الانترنت.. شاركونا آراءكم على هاشتاغ انترنت_و_سريع
في انترنت..ما في انترنت.. رح تسرع الانترنت..ما رح تسرع..في حكي انو وزارة الاتصالات عم تدرس خطة بتحقق حلم اللبنانيي بسرعة الانترنت.. شاركونا آراءكم على هاشتاغ انترنت_و_سريع
LBCI News Lebanon
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