هل تتسبب لحوم الخنزير بالإصابة بأمراض القلب؟

يحتوي لحم الخنزير على نسبة عالية من الصوديوم لذلك يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب

LBCI News Lebanon

يرتبط عدد كبير من المأكولات مباشرة بالأمراض التي تصيب القلب مثل اللحوم الحمراء.



وأعلنت دراسات حديثة أن الدهون المشبعة ليست السبب الرئيسي للإصابة بأمراض القلب فلماذا يتسبب تناول لحوم الخنزير بها؟



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يحتوي لحم الخنزير على نسبة عالية من الصوديوم (الملح) لأنه يساعد على حفظه لوقت طويل بالإضافة إلى إعطائه نكهة لذيذة. يحتوي لحم الخنزير على نسبة عالية من الصوديوم (الملح) لأنه يساعد على حفظه لوقت طويل بالإضافة إلى إعطائه نكهة لذيذة.



ويحصل الشخص على نسبة عالية من الصوديوم تتخطى حاجة الجسم له من خلال تناول وجبة واحدة تحتوي على لحوم الخنزير مثل لحم الخنزير المقدّد أو السجق.



ويلعب الصوديوم دورًا أساسيًا في تخزين المياه في الجسم وذلك لتأمين نسبة عالية من السوائل للأعضاء الحيوية.



ولكن، إن تناول الصوديوم أكثر من البوتاسيوم يؤدي إلى احتباس الماء مما يؤثر على قدرة القلب على ضخ الدم بشكل صحيح وبالتالي يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.