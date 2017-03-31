أمن وقضاء
31 آذار 2017
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اعتصام في صيدا لأهالي موقوفي عبرا

أهالي موقوفي عبرا يعتصمون
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اعتصام في صيدا لأهالي موقوفي عبرا

نفذ أهالي الموقوفين والمحكومين في ملف احداث عبرا اعتصاما بعد صلاة الجمعة امام مسجد عائشة ام المؤمنين في صيدا، في اطار تحركهم المستمر للمطالبة بالعفو العام، بمشاركة نائب رئيس المكتب السياسي لـ "الجماعة الاسلامية" بسام حمود وقاضي صيدا الشرعي الشيخ محمد ابو زيد.

أكد حمود في خلال كلمة "أننا لن نتوقف عن التصعيد بالطرق السلمية والحضارية لأن هذه ثقافتنا وقيمنا واخلاقنا، حتى يتحقق مطلب كل الامهات وكل الزوجات وكل الابناء وكل ابناء صيدا الشرفاء بالعفو العام عن كل ابنائنا المظلومين الذين مضت عليهم سنوات عديدة في السجون ظلما لذنب لم يقترفوه، بل استدرجوا اليه".

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