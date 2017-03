اجمل اللحظات عندما تكون بين يدي الله عز وجل في هذه الليلة المباركة الحمدلله على نعمته وكرمه ‏اللهم في هذا اليوم المبارك أجعله لأعز الناس يومآ مباركآ فيه الدعوة لا ترد ياغفور يارحيم #جمعة_مباركة

A post shared by Assi Hallani (@assielhallaniofficial) on Mar 30, 2017 at 6:54pm PDT