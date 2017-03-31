نسبة السكر والسعرات الحرارية في بيضة الشوكولا... ستصدمكم!

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توصّلت دراسة حديثة إلى أنّ بيض الشوكولا الذي يتناوله الأطفال في عيد الفصح يحتوي على مركبات غذائية صادمة.وفي التفاصيل، تبيّن أنّ كمية بيض الشوكولا التي يتناولها كلّ طفل خلال 4 أيام العيد تحتوي على 17700 سعرة حرارية و2000 غرام من السكر.وفي الدراسة التي أجريت على الأطفال في بريطانيا، لاحظ العلماء بعد استبيان مفصّل أنّ الأطفال يتناولون حوالي 13 بيضة يحصلون عليها من الأصدقاء، العائلة وحتى الأساتذة في المدرسة.والحقيقة الصادمة، هي أنّ الأطفال يستهلكون نسبة كبيرة من السكر عند تناول بيض الشوكولا تماماً بنفس كمية السكر الموجودة في 200 قطعة من الدونتس أوّ 263 حبة من الإكلير بالشوكولا.يُشار إلى أنّ شركة Wren Kitchens أجرت الدراسة على أكثر من 2000 ثنائي مع أطفالهم الذين يبلغون أقل من 15 عاماً.وتحتوي كريات الشوكولاته هذه على كمية كبيرة من السكر تساوي عشرة أضعاف كمية السكر التي يجب أن يستهلكها الطفل.