بالصور: براد بيت خسر حوالي نصف وزنه بعد طلاقه من أنجلينا جولي

الإعلان

التقطت عدسة كاميرا الباباراتزي صوراً للنجم العالمي براد بيت(53 عاماً) في لوس أنجلوس صدمت الصحافة العالمية.وفي التفاصيل، ظهر براد في الصور نحيفاً للغاية وكأنّه خسر نصف وزنه السابق.يُشار إلى أنّ براد رُصد وهو يُغادر استديو يرتاده كثيراً ويقضي فيه غالبية الوقت بعد طلاقه من أنجلينا جولي.وقد لوحظ جيداً أنّ الطلاق أثّر كثيراً على صحة براد ونفسيته إذ ظهر كئيباً ونحيفاً للغاية.الجدير ذكره، أنّ براد يقضي حوالي 15 ساعة يومياً في محترفه الفني في لوس أنجلوس بحسب ما أفادت صحيفة الديلي ميل البريطانية.إليكم الصور: