بالفيديو: هل فعلًا يُعاني دونالد ترامب هذا المرض؟

انتشر فيديو غريب للرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر يقوم فيه بتحريك الأغراض من حوله على طاولة في البيت الأبيض، ما أثار الشكوك حول ما إذا كان الرئيس يعاني اضطراب الوسواس القهري.

ويظهر مقطع الفيديو الذي حاز على نسبة مشاهدة عالية وأعيد نشره أكثر من 10 آلاف مرّة ترامب وهو يعيد ترتيب الأغراض من حوله ويبدو عليه التوتر في عدة مقاطع معدَّلة متتالية.

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وبحسب ما أفادت به صحيفة الديلي ميل البريطانية، انهالت التعليقات على الفيديو، إذ عبر عدد من المستخدمين عن اعتقادهم أنّ ترامب مُصاب باضطراب الوسواس القهري.