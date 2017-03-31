4 أطعمة تؤخر ظهور الشعر الأبيض

لا مفر من الشعر الأبيض ، فيظهر عادة لدى الإنسان في سن الثلاثين أو الأربعين. وهو علامة عن تقدم العمر.

ولذلك يسارع الكثير من الأشخاص إلى شراء منتجات من السوق تؤخر ظهور الشعر الأبيض غير مدركين أنّ للنظام الغذائي دورًا في الحفاظ على لون الشعر وعدم تغيره.

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وسنعدد بعضًا منها:

التوت

يحتوى التوت على النحاس واليود والزينك وفيتامين ب المركب، كلّها عناصر تنتج الميلانين، وبالتالي تؤخر ظهور الشعر الأبيض.

المكسرات

تعتبر المكسرات، ولا سيّما اللوز مصدرًا لفيتامين E وعنصر النحاس اللّذين يمنعان ظهور الشعر الأبيض، فامزجوا زيت اللوز وعصير الحامض وعصير الأملا وطبقوا المزيج على فروة الرأس.

الأسماك

تعتبر الأسماك من الأغذية التي تساعد كثيرًا في الحفاظ على لون الشعر وصحته بعيدًا من التأثر بعلامات تقدم العمر. ومن الأسماك التي تعتبر الأفضل لمكافحة الشيب السلمون، فهو مصدر طبيعي للسيلينيوم الذي ينظم الهرمون.

الفطر

يمكنكم تناول الفطر لمعلاجات الشيب.