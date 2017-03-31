متى تأتي ساعة قانون الانتخابات؟

أمنُ المطار والمعابر ، والكهرباءُ ، والانترنت ، بصفةِ المعجَّل ، وقانونُ الانتخابات بصفة المؤجَّل ... إجتماعٌ نوعيٌ في قصر بعبدا ، هو الاول من نوعه على هذا المستوى ، ضمَّ إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ، الجيش َوقوى الامن الداخلي والامنَ العام وأمن الدولة وأمن المطار والجمارك وثلاثةَ وزراءَ معنيين ... أمنُ المطار والمعابر بين لبنان وسوريا كانا عنوان النقاش ... وفيما كان الإجتماع الامني منعقدًا ، كان وزير الطاقة والمياه سيزار ابو خليل يُعلِن خطة الكهرباء ويُطلق عليها تسمية " الدستور الكهربائي" ، وإلى جانبه المديرُ العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ... ومن الأمنِ والكهرباء إلى الانترنت ، محاولاتٌ من وزير الاتصالات لقلبِ المعادلة من بطيئ ومرتفعِ الثمن إلى سريع ٍ ومنخفض الثمن ، فهل ينجحُ في الخروج من دَوامة تُرهِق اللبنانيين بين السرعة المفترضة والبُطء المفروض في الانترنت ؟
الجميع يعملُ على " ساعة الأنتخابات " فلا أحدَ من المسؤولين يتحمَّل أن يحُّل الاستحقاقُ الانتخابي فيما التقنينُ الكهرَبائي مرتفع وسرعة الانترنت سُلحفاتية ، ولكن متى تأتي " ساعة الإنتخابات " ؟ لا أحد يملك الجواب ، فحتى المعنيين بالقانون يئسوا من السجالات ومن تكرار الأكيري والنسبي والقانون الارثوذكسي والدوائر والمختلط ، واللغز الكبير يبقى : هل من معجزة تؤدي إلى اجتراح قانون جديد ؟ الاسئلة تكثر ولكن لا جواب .
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية