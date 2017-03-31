اكثر من 100 مليون شخص يعانون من المجاعة حالياً...

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افاد تقرير اعد بدعم من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ان النزاعات الدامية والظروف المناخية والارتفاع الحاد في اسعار بعض المواد الغذائية، ساهم العام الماضي في ارتفاع عدد الاشخاص الذين يعانون من الجوع في العالم الى 108 ملايين شخص.ويمثل هذا العدد زيادة بلغت 35% مقارنة بعدد الجائعين في العالم خلال العام 2015 والذي كان 80 مليون نسمة.ويفيد التقرير ان هذا الانعدام الحاد في الامن الغذائي يمكن ان يتفاقم هذا العام عبر وصول المجاعة الى اربعة بلدان هي جنوب السودان والصومال واليمن وشمال شرق نيجيريا.وشرح خوسيه غرازيانو دي سيلفا المدير العام لمنظمة الفاو (منظمة الامم المتحدة للزراعة والتغذية) "بامكاننا الحؤول دون وفاة الناس جوعا عبر حماية سبل العيش في الارياف والاستثمار فيها".