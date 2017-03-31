بعد حادثة اطلاق النار امام ملهى ليلي في الاشرفية...فيديو يظهر الفاعل!

بإنتظار توقيفه...واذا تعذر معرفته...نقدم لهم الفيديو للتأكد

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LBCI News Lebanon

شهدت منطقة الاشرفية منذ يومين، اطلاق نار الساعة الخامسة فجراً إثر خلاف شخصي.



وفي التفاصيل، ان خلافاً بين شخصين عند باب احد الملاهي الليلية تطور الى تضارب فإطلاق نار في الهواء.



وبحسب الفيديو الذي وثق الحادثة فإن الشخص الذي اطلق النار واضح المعالم بإنتظار توقيفه من القوى الامنية.



واذا تعذر لديهم معرفته نقدم لهم الفيديو للتأكد.