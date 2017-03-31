بالفيديو: تعرّف إلى رجل يبلغ من العمر 700 عام!

في تمرين مذهل لقدرات تقنية التعرف على الوجه، أعطانا باحثون بريطانيون فرصة رؤية رجل عاش قبل 700 عام.

وقامت جامعة كامبريدج بترميم جمجمة أثرية لرؤية وجه رجل دُفن في القرن 13 ولمحاولة فهم حياة الفقراء في انكلترا في ذلك الوقت.

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فأعادوا تشكيل وجهه وفحصوا عظامه لمعرفة قصة حياته.

ويقول العلماء إنّه كان فوق الأربعين عامًا عندما توفي وإنّه عاش حياة بائسة وصعبة تخللتها المشقات.

قد تبدو الصورة أدناه وكأنّها فوتوغرافيّة، لكنّها ليست سوى إعادة ترميم رقمي لجمجمة الرجل.

إنّه جزء من مشروع "ما بعد الطاعون" الذي يأمل التعرف على أشخاص من الماضي.