القضاء الاميركي يمنع نشر فيديو لسجين في غوانتانامو...فماذا يتضمن هذا الشريط؟

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رفضت محكمة استئناف في واشنطن اجبار الحكومة الاميركية على نشر شرائط فيديو يظهر فيها سجين في قاعدة غوانتانامو العسكرية الاميركية يتم اطعامه بالقوة.واعتبرت المحكمة في حيثيات الحكم ان اهتمام الجمهور بمعرفة ما يحصل في سجن يحتجز فيه اشخاص من دون محاكمة يوصفون بـ"المقاتلين غير الشرعيين"، لا يمكن ان يعلو على "المصلحة العليا للحكومة في حماية امنها القومي".ونقض القضاة الثلاثة حكما سابقا لمحكمة فدرالية كانت رأت العكس ووافقت على طلب نحو 15 وسيلة اعلامية برفع السرية عن اشرطة الفيديو. الا ان تنفيذ هذا الحكم علق بانتظار حكم الاستئناف.وكان الجيش الاميركي صور عبر الفيديو جنودا وهم يطعمون بالقوة السجين ابو وائل دياب المعروف باسم جهاد دياب بعد اضرابه عن الطعام في سجن غوانتانامو، وذلك لتدريب جنود اخرين على استخدام هذه الطريقة لمواجهة السجناء المضربين عن الطعام.