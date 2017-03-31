استطلاع- ماكرون في المقدمة

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أظهر استطلاع للرأي تقدم مرشح أقصى اليسار في الانتخابات الرئاسية الفرنسية جان لوك ميلينشون ليصبح خلف المرشح المحافظ فرانسوا فيون بنقطة مئوية واحدة مما يشير إلى مواجهته خطر التراجع إلى المركز الرابع في الانتخابات المقرر إجراؤها في 23 نيسان.وأوضح الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة أودوكسا وشارك فيه أكثر من ألف شخص يومي 29 و30 آذار أن مرشح تيار الوسط إيمانويل ماكرون سيفوز في الجولة الأولى بالحصول على 26 بالمئة من الأصوات بينما ستحصل مارين لوبان مرشحة أقصى اليمين على 25 بالمئة.وذكر المسح أن فيون سيحل ثالثا بنسبة 17 بالمئة وبفارق نقطة واحدة عن جان لوك ميلينشون.ورغم توقعات بأن ماكرون سيحصل في جولة الإعادة على 59 بالمئة من الأصوات مما سيجعله يحقق فوزا مريحا على منافسته اليمينية التي من المتوقع أن تحصل على 41 بالمئة إلا أن وزير الاقتصاد السابق خسر خمس نقاط مئوية أمام منافسته منذ استطلاع مماثل أجري في 19 آذار.