بالفيديو- ركِب المشكل...والسبب كيلو حديد

اللافت في الموضوع أمران...

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LBCI News Lebanon

يُظهر هذا الفيديو الاشكال الذي وقع في القليعات (كسروان) بين عدد من السوريين وبعض اللبنانيين الذين يعملون في جمع الخرضوات, لكن اللافت في الموضوع أمران:



الأول هو أن الشجار سببه خلاف على فرق زهيد جداً في تحديد سعر كيلو الحديد, ما يُظهر حجم المنافسة ولو على أرخص المعادن, والثاني, هو ازدراء العمّال السوريين بقرارت البلدية, ثم شتمُها وتحدّيها.

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