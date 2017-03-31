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31 آذار 2017
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بالفيديو- ركِب المشكل...والسبب كيلو حديد

اللافت في الموضوع أمران... Lebanon, news ,lbci ,أخبار مشكل, القليعات,حديد,اللافت في الموضوع أمران...
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يُظهر هذا الفيديو الاشكال الذي وقع في القليعات (كسروان) بين عدد من السوريين وبعض اللبنانيين الذين يعملون في جمع الخرضوات, لكن اللافت في الموضوع أمران: 

الأول هو أن الشجار سببه خلاف على فرق زهيد جداً في تحديد سعر كيلو الحديد, ما يُظهر حجم المنافسة ولو على أرخص المعادن, والثاني, هو ازدراء العمّال السوريين بقرارت البلدية, ثم شتمُها وتحدّيها.     
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