استفاضة عشوائية بطرح الصيَغ الانتخابية...هل استنفدَت كلَّ السبل؟

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رأى مرجع سياسي على تماس مباشر مع المطبخ الانتخابي أنه نتيجة المقاربات الانتخابية التي جرت على مدى الأشهر الماضية دلّت "أنّنا استَنفَدنا كلَّ السبل، وكانت هناك استفاضة عشوائية في طرح الصيَغ الانتخابية التي تَلاطمت مع بعضها البعض من دون أن تبرز فيها نقاط تلاقٍ أو تقاطُع".وأضاف لـ"": "بناءً على هذه النتيجة يجب علينا الإقرار بأنّه إن كانت نيّاتنا صادقة في الوصول إلى قانون، فلم يعُد أمامنا سوى سبيل وحيد هو الأقرب لبلوغ هذا القانون، وهو ولوج باب التنازلات المتبادلة، وبالتالي جعلُ نيسان «شهر التنازلات» من الجميع لصالح القانون".