فكرتان جديّتان طرحتا في الملف الانتخابي... لحظة الحقيقة حانت!

فيما تتحدّث مستويات سياسية عن ليونةٍ أبداها رئيس الحكومة سعد الحريري حيال مقاربة الحكومة للملف الانتخابي، نُقِل عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله إنّ الأسبوعين المقبلين يُفترض أن يكونا حاسمين انتخابياً، وللحكومة الدور الأساس في هذا الحسم. في حين تعكس أجواء بعبدا إصرارَ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على بلوغ قانون انتخابي قريباً.

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الجمهورية" الى ان الأطراف السياسية الأساسية، باتت تقف على حقيقة أنّ "لحظة الحقيقة الانتخابية" قد حانت، وأنّ البلد "داخ" من كثرةِ اللفّ والدوران. وهنا لفتت مصادر سياسية لـ"" الى ان الأطراف السياسية الأساسية، باتت تقف على حقيقة أنّ "لحظة الحقيقة الانتخابية" قد حانت، وأنّ البلد "داخ" من كثرةِ اللفّ والدوران.

وتبعاً لذلك، فإنّ "فكرتَين جدّيتين" طرِحتا في "حلقة سياسية ضيّقة" قبل وقتٍ قصير جداً، تقول الأولى بضرورة الذهاب إلى "عملية قيصرية" تنتزع القانون الانتخابي انتزاعاً من قلبِ التناقضات الحادّة، إلّا أنّ السؤال الذي أحاطَ هذه الفكرة بَحث عن كيفية إجراء هذه العملية ومكانها.

وأمّا الثانية، فصُنِّفت كاحتمال قوي وآخِر الدواء، وتقول بعقدِ "قمّة سياسية" تجمع قادة الصفّ السياسي الأوّل، وتُشكّل قوّةَ الدفع الأساسية لبلوغ قانون في القريب العاجل.