ما الذي يؤخِّر إنتخابات مُفتي المناطق؟

لا تزال أزمة مفتي المناطق في لبنان على حالها بين أخذ ورد، منذ أن أعاد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بعض المُفتين الذين كلّفهم المفتي السابق محمد رشيد قباني قبل خلافه مع تيار "المستقبل". ويتوقف البعض عند تأخير انتخابات مفتي المناطق، خصوصاً أنها خطوة وركيزة أساسية في بناء المؤسسات الدينية وربط المناطق بالدار الأم لتكون جامعة للكل.
ومع إعلان لوائح الشطب الخاصة بانتخاب مفتي المناطق إستبشر البعض خيراً بالخطوة كونها دليل عافية على إجراء الانتخابات في القريب العاجل، غير أنّ مصادر متابعة أوضحت لـ«الجمهورية
» أنّ المعلومات المتداولة تشير إلى تأجيل هذه الانتخابات لسببين: الأول إلى ما بعد إجراء الإنتخابات النيابية التي أصبحت في حكم المؤجلة، والثاني هو حلّ قضية المفتين الثلاثة الكبار، وهم: مفتي جبل لبنان محمد علي الجوزو، مفتي صيدا سليم سوسان، ومفتي زحلة والبقاع خليل الميس الذين تجاوزوا السن القانونية لتقاعد المفتي، وهي السبعين عاماً، لكنهم لا يزالون يمارسون مهماتهم.