ما الذي يؤخِّر إنتخابات مُفتي المناطق؟

لا تزال أزمة مفتي المناطق في لبنان على حالها بين أخذ ورد، منذ أن أعاد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بعض المُفتين الذين كلّفهم المفتي السابق محمد رشيد قباني قبل خلافه مع تيار "المستقبل". ويتوقف البعض عند تأخير انتخابات مفتي المناطق، خصوصاً أنها خطوة وركيزة أساسية في بناء المؤسسات الدينية وربط المناطق بالدار الأم لتكون جامعة للكل.

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