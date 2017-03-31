علام اتفق الحريري وجنبلاط في اللقاء الصباحي المطول في المختارة؟

الديار" ان الرئيس سعد الحريري الذي بات ليلته في المختارة قبل مهرجان "عرض القوة" بذكرى كمال جنبلاط في 19 اذار، شكل فرصة للقاء صباحي مطول مع النائب وليد جنبلاط ونجله تيمور والمعاونين قبيل الاحتفال، وجرى فيه عرض لكل التفاصيل والالتباسات التي رافقت علاقتهما في الفترة الماضية، الى تقييم لكل الاوضاع المحلية والاقليمية والتوافق على فتح صفحة جديدة. كشفت معلومات لـ"" ان الرئيس سعد الحريري الذي بات ليلته في المختارة قبل مهرجان "عرض القوة" بذكرى كمال جنبلاط في 19 اذار، شكل فرصة للقاء صباحي مطول مع النائب وليد جنبلاط ونجله تيمور والمعاونين قبيل الاحتفال، وجرى فيه عرض لكل التفاصيل والالتباسات التي رافقت علاقتهما في الفترة الماضية، الى تقييم لكل الاوضاع المحلية والاقليمية والتوافق على فتح صفحة جديدة.

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وفي المعلومات ان الحريري وجنبلاط توافقا على ان الستين هو افضل القوانين والمخرج للازمة الحالية، وتمسكا به بعد عرضهما للصيغ الاخرى ولكل التفاصيل، كما تم الاتفاق على انه اذا قضت الامور الذهاب الى نسبية جزئية، فان الحريري لن يوافق قبل موافقة جنبلاط، ولن يدخل الانتخابات الا بالتحالف معه في كل المناطق.