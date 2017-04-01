تهريب جريحين أصيبا في انفجار عرسال

رجح مصدر أمني لبناني أن يكون أحد ضحايا الانفجار الذي هز بلدة عرسال البقاعية الحدودية مساء أول من أمس، من المنتمين إلى تنظيم "داعش"، لافتا الى ان الجريحين اللذين نقلا إلى المستشفى الميداني على أطراف عرسال، ويشرف عليه أطباء وممرضون سوريون، نقلا لاحقاً إلى مكان آخر خارج البلدة من قبل سوريين.

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