تهريب جريحين أصيبا في انفجار عرسال

رجح مصدر أمني لبناني أن يكون أحد ضحايا الانفجار الذي هز بلدة عرسال البقاعية الحدودية مساء أول من أمس، من المنتمين إلى تنظيم "داعش"، لافتا الى ان الجريحين اللذين نقلا إلى المستشفى الميداني على أطراف عرسال، ويشرف عليه أطباء وممرضون سوريون، نقلا لاحقاً إلى مكان آخر خارج البلدة من قبل سوريين.
وعلى رغم أن «تهريب» الجريحين من المستشفى يمكن أن يعيق التعمق في التحقيق في اتجاه تبيان ما إذا كان الحزام الأمني مجهزاً لعملية انتحارية وأدى خلل ما إلى انفجاره قبل تنفيذها، فإن مصادر لبنانية شبه رسمية أكدت لـ"الحياة
" أن مجرد وجود الحزام يدل على أنهم ينتمون إلى مجموعة انتحارية رجحت أن تكون "داعش"، باعتبار أن للأخير سوابق في استخدام هذه الأحزمة في عملياته الانتحارية.