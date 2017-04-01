أسرار الصحف 1 - 04 - 2017

النهار

يُردّد عدد من رجال الأعمال أسماء أصحاب شركات تهيّأوا للتعاقد مع بواخر توليد الكهرباء وفق دفاتر شروط يقولون إنها وُضعت على القياس.

تبيّن أن في برنامج مكافحة الفقر عدداً من الأغنياء الذين حصلوا على بطاقات فقر حال كما يؤكّد نائب.

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نُقل عن مسؤول عسكري أن لا حاجة للبنان إلى طائرات حربيّة متطوّرة لأنه لا يملك القدرة على تكلفتها التي تبلغ ألف دولار في الساعة الواحدة وهي متوقّفة.

التقطت على هامش مناسبة اجتماعيّة صورة عناق بين نائب في "المردة" ومسؤولة في "القوات" قالت "لا خلاف بين بشرّي وزغرتا في الأزمات".

المستقبل

يقال

إنّ زوّاراً عرباً زاروا الولايات المتحدة الأميركية في الأسبوعين الماضيين عادوا بانطباع أن السياسة الخارجية الأميركية لم تتّضح معالمها بعد.

اللواء

أعادت التظاهرات المعارضة "لسلسلة الضرائب" الاعتبار لحزب يساري، وساهمت في إعادة شحذ بناه التنظيمية المترهلة!

شكل رئيس حزب وسطي فريق عمل حول قيادة شابة، تحضيراً للملفات الانتخابية والإنمائية.

يتحرّك فريق من المحامين محلي ودولي للدفاع عن رجل أعمال لبناني في قبضة شرطة دولة كبرى.

الجمهورية

أكّد مسؤول أمني لشخصية روحية زارته أنه سيتصرّف بمنطق الضرب بيد من حديد مع الخارجين عن الأمن وإن زمن التسويات للخارجين عن الدولة ليس في قاموسه.

بعث مسؤول سابق برسالة توضيحية الى حزب بارز حول خطوة أقدم عليها أخيراً، فجاءه جواب الحزب: "لقد سبق السيف العزل".

وصفت قيادات مطلبية ما ورد على لسان وزير معني بالشأن المالي، بأنه محاولة ناجحة لإطفاء فتيل حراك قد يلجأ اليه بعض المعترضين على السياسة المالية.

البناء

جزم مصدر سياسي متابع عن كثب للاتصالات القائمة بين الأفرقاء السياسيين بشأن قانون الانتخاب الجديد بأنّ النصف الثاني من الأسبوع المقبل سيشهد نقلة نوعية في هذا المجال، حيث ستعلن المواقف النهائية من القانون العتيد، على أن يتمّ تظهير الاتفاقات في الأسبوع الذي يليه أي قبل منتصف شهر نيسان الحالي...