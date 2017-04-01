الفيضانات تقتل امرأتين وتحاصر عشرات الآلاف في استراليا

حاصرت مياه الفيضانات عشرات الآلاف في استراليا بعدما ضرب إعصار قوي الساحل الشرقي للبلاد مما تسبب في قطع الطرق وتحطيم جسور ومقتل امرأتين في أول إبلاغ عن قتلى منذ هبوب الإعصار ديبي يوم الثلاثاء.

وامتدت منطقة الكارثة التي تسببت فيها تبعات إعصار (ديبي) على مسافة ألف كيلومتر من جزر المنتجعات الاستوائية في ولاية كوينزلاند وشريط جولد كوست السياحي إلى مزارع ولاية نيو ساوث ويلز وقطعت التيار الكهربائي عن أكثر من 100 ألف منزل.

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وتخشى السلطات أن يكون مزيدا من الأشخاص لقوا حتفهم خلال الليل مع استمرار ارتفاع مناسيب مياه الفيضان.