زعيم حزب الشعوب الديموقراطي ينهي إضرابا عن الطعام داخل أحد سجون تركيا

أعلن زعيم حزب موال للأكراد في تركيا الجمعة أنه أنهى، إثر حوار مع إدارة السجن، إضراباً عن الطعام بدأه صباح اليوم نفسه احتجاجاً على ظروف احتجاز "غير إنسانية".

وكان رئيس حزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين دميرتاش المحتجز منذ تشرين الثاني، أعلن قبل يوم أنه سيبدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على "الممارسات غير القانونية واللاإنسانية" في سجن أدرنة (شمال غرب).

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وكان معتقلون أكراد آخرون بدأوا إضرابا عن الطعام في السجن نفسه في الخامس والعشرين من شباط، وقرروا أيضا إنهاءه الجمعة بعد بدء حوار وتلقيهم "وعوداً" من الإدارة بحل المشاكل القائمة، وفقاً لبيان صادر عن حزب الشعوب الديموقراطي وقّعه "السجناء السياسيون" في أدرنة.