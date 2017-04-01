الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تطبيق اي اتفاق حول بريكست في جبل طارق بدون موافقة إسبانيا

أورد مشروع "توجهات للمفاوضات" حول بريكست للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نُشر الجمعة أنّ إسبانيا يجب أن تعطي الضوء الاخضر لتطبيق اي اتفاق يتم التوصل اليه بين بريطانيا والاتحاد على منطقة جبل طارق.

وبحسب النص الذي قدمه في فاليتا رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك انه بعد بريكست "لا يمكن تطبيق اي اتفاق بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة على منطقة جبل طارق بدون موافقة مملكة اسبانيا والمملكة المتحدة".

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ويفترض ان تتبنى الدول الـ 27 "هذه التوجهات" التي سيتم تعديلها على الارجح، خلال القمة الاوروبية في 29 نيسان في بروكسل.

وندد رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو في بيان بـ"المؤامرة المتوقعة من إسبانيا" التي "تسعى إلى التلاعب بالمجلس الأوروبي لتحقيق مصالحها السياسية الضيقة".