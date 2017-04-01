صور تُنشر للمرة الأولى...هكذا بدا مبنى البنتاغون بعد اعتداءات 11 أيلول

كشف مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) 27 صورة لم تُنشر سابقاً تظهر التداعيات المباشرة لاعتداء 11 أيلول 2001 ضد مبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) خصوصا الحريق والدمار الناجم عن الطائرة التي حوّل تنظيم القاعدة مسارها.

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وتظهر الصور التي نشرها الإف بي آي الخميس، بقايا الطائرة التابعة لشركة "أميركان ايرلاينز" في الرحلة رقم 77 التي تحطمت على الجهة الغربية للمبنى العملاق.

ومصدر هذه الصور هو جهاز إداري تابع لـ"أف بي اي" مهمته أرشفة مستندات باتت الآن علنية بموجب قانون حرية المعلومات.

وأدى الاعتداء على البنتاغون إلى مقتل 184 شخصا، بينهم 125 كانوا موجودين على الأرض.

وفي المجموع أدت اعتداءات 11 أيلول إلى مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص قضى معظمهم في انهيار برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك.