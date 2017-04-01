مادورو ينفي حصول "انتهاك للنظام الدستوري" في فنزويلا

نفى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة أن يكون هناك "انتهاكا للنظام الدستوري" في فنزويلا بعدما استولت المحكمة العليا القريبة من السلطة على سلطات البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

وقال مادورو خلال أحد الاجتماعات "في فنزويلا، الدستور والحقوق المدنية والسياسية وحقوق الإنسان وسلطة الشعب لا تزال سارية بالكامل".

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في المقابل، كانت لويزا أورتيغا النائبة العامة الفنزويلية التي تُعتبر منتمية إلى معسكر مادورو قد نددت في وقت سابق الجمعة بـ"انتهاك للنظام الدستوري".

وقالت في خطاب بثه التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة "في هذه القرارات (التي اتخذتها المحكمة العليا)، يمكننا الاستنتاج أن هناك خروقات للنظام الدستوري وجهلاً لنموذج الدولة المنصوص عليه في دستورنا (...) ما يشكل انتهاكا للنظام الدستوري". وأضافت "من واجبي (...) أن أعبّر عن قلقي العميق".

وبعد ساعات، أعلن مادورو الدعوة الفورية للقادة الأمنيين الفنزويليين، في محاولة لحل ما سماه "طريقاً مسدوداً". وقال الرئيس الفنزويلي إنّ حل الأزمة بين النائبة العامة والمحكمة العليا سيتم من خلال الحوار وفي إطار الدستور.

وكانت الحكومة الفنزويلية رفضت الجمعة اتهامها بتنفيذ "انقلاب". ورفضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الخميس "انتهاك النظام الدستوري" في فنزويلا.

ويشكل قرار المحكمة العليا الفنزويلية الخميس تصعيدا في الازمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ الفوز الكبير الذي حققته المعارضة في الانتخابات التشريعية نهاية 2015.