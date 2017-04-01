استراليا تعزز عمليات التفتيش الأمني للرحلات الجوية القادمة من الشرق الأوسط

تُجري استراليا مراجعات أمنية إضافية بالنسبة للمسافرين القادمين جوا مباشرة من دول ذات أغلبية مسلمة في الشرق الأوسط لمنع التهديدات الأمنية.

وستحذو القواعد الجديدة حذو إجراءات مماثلة طبقتها بريطانيا والولايات المتحدة ولكن لا تشمل نفس الحظر المطبق على اصطحاب الركاب أجهزة الكترونية داخل الطائرة.

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وقال وزير النقل الاسترالي دارين تشيستر في بيان يوم الجمعة "استجابة لنصيحة من الأمن الوطني قامت الحكومة الاتحادية بتغييرات وقائية وأصدرت تعليمات لشركات الطيران بتنفيذ البروتوكولات الجديدة الأسبوع المقبل(الأسبوع الحالي). وسيتم إجراء عمليات فحص لكشف المتفجرات لركاب وأمتعتهم يتم اختيارهم بشكل عشوائي. وقد تشمل عمليات التفتيش فحصا مستهدفا لأجهزة الكترونية".

وستشمل الإجراءات الأمنية الإضافية المسافرين القادمين جوا بشكل مباشر إلى استراليا من الدوحة وأبو ظبي ودبي.

وشركات الطيران التي سيشملها ذلك هي كوانتاس والاتحاد والإمارات والخطوط الجوية القطرية.



