نائب اميركي يطالب البيت الابيض بتقاسم "ادلته" في قضية التنصت مع الكونغرس

صرح الرئيس الديموقراطي للجنة الاستخبارات في مجلس النواب الاميركي آدم شيف انه كان على البيت الابيض تقاسم الوثائق التي تثبت ان الرئيس دونالد ترامب تعرض لعمليات تنصت قبل توليه مهامه، مع الكونغرس.

وتمكن شيف من الاطلاع على الوثائق التي لم يرها حتى الآن سوى الرئيس الجمهوري للجنة ديفين نونس، في مخالفة للعلاقات بين السلطة التنفيذية والكونغرس.

وقال آدم شيف في بيان "لا شىء مما رأيته اليوم يبرر الابتعاد عن الاجراءات العادية".

واضاف ان هذه الوثائق "يجب ان تسلم الآن الى كل اعضاء لجنتي" الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب، مطالبا البيت الابيض بتوضيح "لماذا تقاسم شخص على ما يبدو هذه الوثائق مع عضو واحد من اللجنتين".