كنت على وشك الإستقالة... حمادة: الطاقة أكثر الوزارات فشلا

أكد وزير التربية مروان حمادة أنه يفضل العمل التشريعي على العمل الحكومي خصوصاً في هذه الظروف وهذا العهد، كاشفا أنه كان على وشك الاعتكاف والاستقالة منذ أيام، مشيرا الى انه قرر الاستمرار في تحمل المسؤولية نزولاً عند رغبة النائب وليد جنبلاط والزملاء في اللقاء الديمقراطي.

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حمادة وفي حديث إلى برنامج "اليوم السابع" عبر صوت لبنان FM 100.5، شدد على أن سبب رغبته في الاستقالة كان نتيجة الشعور بأن الممارسة الوزارية تتعرض للكثير من التسلل الحزبي والطائفي، قائلا "لا أشعر بأن عناوين الاصلاح التي حملها العهد والحكومة تنتج الاصلاح الحقيقي، هناك تحالفات في الحكومة تغلب المنطق".

وعن قانون الانتخاب، رأى حمادة أن هناك طبخة بحص في القانون، لافتاً إلى أن النسبية ليست مناسبة في يومنا هذا، لافتا الى أنه أصاب بالذهول عندما اطلع على القانون الأورثوذوكسي لما يحمله من تقسيم طائفي ومذهبي، معتبرا أن طرح حزب الكتائب للدائرة الفردية يؤمن التمثيل الصحيح من دون تمثيل سافر. وعن اقتراح الوزير جبران باسيل، قال حمادة"صدمت من مختلط باسيل وهو غير معقول.

وعن الموازنة، قال حمادة: "سمعنا من بعض الوزارات أن قطع الحساب سيتم خلال أسابيع"، موضحا ان اقرار الموازنة يعني حكماً إقرار السلسلة لاحقاً.

وعن ملف الكهرباء، شدد حمادة على أنه ومنذ العام 2010 تعد وزارة الطاقة الأكثر فشلاً، قائلا "هذه الوزارة لم يتولاها إلا حزباً واحداً"، مشيرا الى انه حان الوقت ليتسلم القطاع الخاص ملف الكهرباء.

واعتبر حمادة أن خطاب الرئيس ميشال عون في القمة العربية كان جيداً.