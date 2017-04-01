انتهاء المهلة المفتوحة أمام شركات التنقيب عن البترول للتقدم بطلباتها للاشتراك بدورة التراخيص الأولى

اعلن وزير الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول سيزار أبي خليل انتهاء المهلة المفتوحة أمام شركات التنقيب عن البترول العالمية للتقدم بطلباتها من أجل التأهيل المسبق للاشتراك في دورة التراخيص الأولى.



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1- ONGC Videsh Limited

2- PJSC Lukoil

3- Sapurakencana Energy Sdn Bhd

4- Sonatrach International Petroleum Exploration & Production Corporation

5- Qatar Petroleum International Limited

6- Advanced Energy Systems (ADES) S.A.E

7- Petropars LTD

8- JSC Novatek

9- Vega Petroleum Limited / Edgo Energy Limited / Petroleb SAL



كما قامت (14) شركة مؤهلة مسبقاً بتحديث ملفاتها وفقاً لما هو محدد من قبل هيئة إدارة قطاع البترول، وذلك بالإبلاغ عن حدوث أو عدم حدوث تغيير في الشركة قد يؤثر على نتيجة تأهلّها، وبتقديم البيانات المالية للسنوات 2014 مدققة، و2015 مدققة، و2016 غير مدققة. وقد تقدّم الى دورة التأهيل المسبق الثانية، تسعة شركات هي التالية:1-ONGC Videsh Limited2-PJSC Lukoil3-Sapurakencana Energy Sdn Bhd4-Sonatrach International Petroleum Exploration & Production Corporation5-Qatar Petroleum International Limited6-Advanced Energy Systems (ADES) S.A.E7-Petropars LTD8-JSC Novatek9-Vega Petroleum Limited / Edgo Energy Limited / Petroleb SALكما قامت (14) شركة مؤهلة مسبقاً بتحديث ملفاتها وفقاً لما هو محدد من قبل هيئة إدارة قطاع البترول، وذلك بالإبلاغ عن حدوث أو عدم حدوث تغيير في الشركة قد يؤثر على نتيجة تأهلّها، وبتقديم البيانات المالية للسنوات 2014 مدققة، و2015 مدققة، و2016 غير مدققة.

وتعمل الهيئة على متابعة الاتصالات مع الشركات المؤهلة الأخرى لتحديث ملفاتها.

ويقتضي التذكير بأنّ المعايير المعتمدة للتأهيل بموجب المرسوم 9882/2013 تتوزع على أربع فئات: قانونية ومالية وتقنية ومعايير متعلقة بالجودة والصحة والسلامة والبيئة.

1- المعايير القانونية: يجب أن تكون الشركة طالبة التأهيل المسبق شركة مساهمة أو ما يعادلها في أنظمة قانونية أخرى غير النظام القانوني اللبناني، وأن تقدّم جميع المستندات المثبتة لذلك.

2- المعايير التقنية: يجب أن تكون الشركة طالبة التأهيل المُسبق كصاحب حق مشغّل قد قامت بعمليات تطوير في مياه يفوق عمقها 500 متر، وأن تكون قد قامت بأنشطة انتاج بترولي.

3- المعايير المالية: يجب على الشركة طالبة التأهيل المُسبق كصاحب حقّ مشغّل لديها أصول بقيمة عشرة مليار دولار أميركي أو أكثر، والشركة طالبة التأهيل كصاحب حق غير مشغّل لديها أصول بقيمة خمسماية مليون دولار أميركي او أكثر.

4- المعايير المتعلقة بالجودة والصحة والسلامة والبيئة: على الشركة طالبة التأهيل المُسبق كصاحب حق مشغّل وكصاحب حق غير مشغّل أن تُقدما البرهان الى الهيئة باعتماد العمليات والإجراءات والسياسات الصحيحة المتعلقة بالجودة والصحة والسلامة والبيئة.

وسيقوم وزير الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول بالإعلان عن نتائج دورة التأهيل المسبق الثانية في 13 نيسان 2017.