طقس ممطر ومتقلب في الايام المقبلة

يتأثر لبنان بمنخفض جوي يؤثر حاليا على الحوض الشرقي للمتوسط، ويكون الطقس متقلب عموما ممطر احيانا، ليعود الاستقرار يوم الاثنين المقبل.

السبت ١ نيسان:

طقس متقلب مع انخفاض بدرجات الحرارة، وتهطل امطار متفرقة وثلوج على ١٨٠٠م - ١٩٠٠م.

تتراوح حرارة السواحل بين ١٢ و ١٩ درجة، اما الرياح فتكون جنوبية غربية معتدلة ٤٥كم/س والبحر متوسط ارتفاع الموج وتتراوح الرطوبة بين ٥٠ و ٩٥٪

الاحد ٢ نيسان:

طقس متقلب واستقرار بدرجات الحرارة مع هطول امطار متفرقة وثلوج على ١٩٠٠م. وتتراوح حرارة السواحل بين ١٢ و ١٩ درجة.

الاثنين ٣ نسيان:

يبدأ الطقس بالاستقرار التدريجي، الاجواء تكون غائمة جزئيا مع احتمال تساقط أمطار خفيفة صباحا ويتكون الضباب على الجبال وتتراوح الحرارة ساحلا بين ١٢ و ٢٠ درجة.