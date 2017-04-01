طقس ممطر ومتقلب في الايام المقبلة

يتأثر لبنان بمنخفض جوي يؤثر حاليا على الحوض الشرقي للمتوسط، ويكون الطقس متقلب عموما ممطر احيانا، ليعود الاستقرار يوم الاثنين المقبل.
السبت ١ نيسان:
طقس متقلب مع انخفاض بدرجات الحرارة، وتهطل امطار متفرقة وثلوج على ١٨٠٠م - ١٩٠٠م.
تتراوح حرارة السواحل بين ١٢ و ١٩ درجة، اما الرياح فتكون جنوبية غربية معتدلة ٤٥كم/س والبحر متوسط ارتفاع الموج وتتراوح الرطوبة بين ٥٠ و ٩٥٪
الاحد ٢ نيسان:
طقس متقلب واستقرار بدرجات الحرارة مع هطول امطار متفرقة وثلوج على ١٩٠٠م. وتتراوح حرارة السواحل بين ١٢ و ١٩ درجة.
الاثنين ٣ نسيان:
يبدأ الطقس بالاستقرار التدريجي، الاجواء تكون غائمة جزئيا مع احتمال تساقط أمطار خفيفة صباحا ويتكون الضباب على الجبال وتتراوح الحرارة ساحلا بين ١٢ و ٢٠ درجة.
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