أخبار فنية
01 نيسان 2017
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صور تُظهر التغيرات بشكل نجمة ستار أكاديمي 9.. جذابة وبغاية الجمال!

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صور تُظهر التغيرات بشكل نجمة ستار أكاديمي 9.. جذابة وبغاية الجمال!
شاركت الفنانة المغربيّة سكينة بقريس في الموسم التاسع من برنامج المواهب ستار أكاديمي وتحقّق اليوم شهرة واسعةً في المغرب العربي فبلغ عدد متابعيها 265 ألف متابع عبر إنستغرام.
لكن سكينة الملقّبة أيضاً بـ "سوكا" قد تغيّرت كثيراً وأصبحت أكثر جمالاً بعد أن تخّلت عن لون شعرها القديم واعتماد اللون الأسود. كما تخصّص سكينة إهتماماً كبيراً بملابسها، ففي جولةٍ على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام نلاحظ إطلالتها الأنيقة.
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شاهدوا أحدث صور مشتركة ستار أكاديمي 9 سكينة بقريس، وشاركونا آراءكم: هل تغيّرت كثيراً؟
 
 

 

Happy Chef 😁✌🏼️🍭🍩🍫🍰🍪🍬#candy#food#chocolate#donuts#loveofmylife#instagram#instasweet#instamoment

A post shared by Soukaina.Boukries★ (@soukaina_boukries) on



 

ربنا يخليكي ليا يا احن قلب في الدنيا ❤️وحشتيني رنوشتي😍😍 @ranasamaha

A post shared by Soukaina.Boukries★ (@soukaina_boukries) on


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