صور تُظهر التغيرات بشكل نجمة ستار أكاديمي 9.. جذابة وبغاية الجمال!

شاركونا آراءكم: هل تغيّرت كثيراً؟

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LBCI News Lebanon

شاركت الفنانة المغربيّة سكينة بقريس في الموسم التاسع من برنامج المواهب ستار أكاديمي وتحقّق اليوم شهرة واسعةً في المغرب العربي فبلغ عدد متابعيها 265 ألف متابع عبر إنستغرام.

لكن سكينة الملقّبة أيضاً بـ "سوكا" قد تغيّرت كثيراً وأصبحت أكثر جمالاً بعد أن تخّلت عن لون شعرها القديم واعتماد اللون الأسود. كما تخصّص سكينة إهتماماً كبيراً بملابسها، ففي جولةٍ على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام نلاحظ إطلالتها الأنيقة.

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شاهدوا أحدث صور مشتركة ستار أكاديمي 9 سكينة بقريس، وشاركونا آراءكم: هل تغيّرت كثيراً؟

Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.. 🙌🏼#faith#love#goals#hope#music#life#instamood#instagram#instamoment#instadaily#morocco#dubai#paris#london#egypt#lebanon#fans A post shared by Soukaina.Boukries★ (@soukaina_boukries) on Mar 28, 2017 at 8:42am PDT

Happy Chef 😁✌🏼️🍭🍩🍫🍰🍪🍬#candy#food#chocolate#donuts#loveofmylife#instagram#instasweet#instamoment A post shared by Soukaina.Boukries★ (@soukaina_boukries) on Mar 26, 2017 at 10:52am PDT