ريفي: هل القوى الأمنية غير قادرة على حماية الأمن الإجتماعي ؟

رأى الوزير السابق اللواء أشرف ريفي انه"بدلا من أن تتولى القوى الأمنية اجتثاث مروجي افة المخدرات والممنوعات، شاهدنا بالامس مشهدا يؤكد إستقالة الدولة لمصلحة الدويلة، في الأمن والسيادة وتطبيق القانون، من خلال العراضة المسلحة التي نفذها حزب الله في الضاحية الجنوبية والتي دلَّت للمرة الألف على التناقض الذي يعبِّر عنه هذا الحزب مع الدولة ومؤسساتها".

وتوجه ريفي في بيان لرئيس الجمهورية ميشال عون بسؤال:"هل ما قاله عون عن عدم قدرة الجيش اللبناني على الدفاع عن لبنان، بات ينطبق أيضا على القوى الأمنية، وهل هي غير قادرة أيضا، تبعا للمنطق نفسه، على حماية الأمن الإجتماعي للبنانيين، والسؤال نفسه برسم الحكومة مجتمعة، وبرسم وزيري الداخلية والدفاع تحديدا".

واشار الى ان اللبنانيين ينتظرون من المسؤولين إجابات واضحة حول ما حصل، قائلا:"سنتابع هذا الموضوع حتى النهاية".