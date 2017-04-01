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01 نيسان 2017
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مستشفى أبوجودة بحاجة ماسة لدم من فئة -A من اجل حالة طارئة- للتبرع الاتصال على الرقم 71601966

مستشفى أبوجودة بحاجة ماسة لدم من فئة -A من اجل حالة طارئة- للتبرع الاتصال على الرقم 71601966 Lebanon, news ,lbci ,أخبار ماسة,بحاجة,أبوجودة,مستشفى,
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مستشفى أبوجودة بحاجة ماسة لدم من فئة -A من اجل حالة طارئة- للتبرع الاتصال على الرقم 71601966
 
 
 
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