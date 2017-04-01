آخر الأخبار
01 نيسان 2017
01/04/2017 05:04:55
مستشفى أبوجودة بحاجة ماسة لدم من فئة -A من اجل حالة طارئة- للتبرع الاتصال على الرقم 71601966
مستشفى أبوجودة بحاجة ماسة لدم من فئة -A من اجل حالة طارئة- للتبرع الاتصال على الرقم 71601966
Lebanon, news ,lbci ,أخبار ماسة,بحاجة,أبوجودة,مستشفى,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
إقرأ أيضاً