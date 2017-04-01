مشاورات سياسية مصرية سعودية قريبا بعد أشهر من التوتر

اعلنت مصر انها اتفقت مع السعودية على عقد "مشاورات سياسية" بين البلدين في القاهرة قريبا تتناول "العلاقات الثنائية وكافة القضايا الإقليمية"، ذلك بعد أشهر عدة من التوتر في العلاقة بين البلدين.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن وزيري خارجية البلدين المصري سامح شكري والسعودي عادل الجبير اتفقا في مكالمة هاتفية على "عقد جولة مشاورات سياسية بين البلدين في القاهرة قريباً لتناول مسار العلاقات الثنائية وكافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ويأتي الإعلان عن هذه المشاورات بعد لقاء الاربعاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز اللذين تبادلا الدعوة لزيارة البلدين.