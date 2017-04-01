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01 نيسان 2017
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علي عمار خلال جولة وزير الاشغال في الضاحية الجنوبية: ننتظر من الوزارة أن تولي الضاحية الاهتمام الذي تستحقه وتحسن وضع طرقاتها

علي عمار خلال جولة وزير الاشغال في الضاحية الجنوبية: ننتظر من الوزارة أن تولي الضاحية الاهتمام الذي تستحقه وتحسن وضع طرقاتها Lebanon, news ,lbci ,أخبار وزير,جولة,خلال,عمار,
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علي عمار خلال جولة وزير الاشغال في الضاحية الجنوبية: ننتظر من الوزارة أن تولي الضاحية الاهتمام الذي تستحقه وتحسن وضع طرقاتها
 
 
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