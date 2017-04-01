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01 نيسان 2017
01/04/2017 05:49:37
علي عمار خلال جولة وزير الاشغال في الضاحية الجنوبية: ننتظر من الوزارة أن تولي الضاحية الاهتمام الذي تستحقه وتحسن وضع طرقاتها
علي عمار خلال جولة وزير الاشغال في الضاحية الجنوبية: ننتظر من الوزارة أن تولي الضاحية الاهتمام الذي تستحقه وتحسن وضع طرقاتها
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