هيفا وهبي وسيرين عبدالنور ونادين نجيم باللوك نفسه.. "يا صباح التقليد"!

"يا صباح التقليد"

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LBCI News Lebanon

كشفت الفنانة هيفا وهبي عن لوك شخصية "عسليّة" في مسلسها الرمضاني المقبل "الحرباية" وتعتمد فيه على الشعر الطويل المموّج فلاقت إستحسان متابعيها.

ومع بدء تصوير مسلسل "قناديل العشاق"، أثارت الصورة الّتي نشرتها الممثلة سيرين عبدالنور من كواليس التصوير بلبلةً بعدما ظهرت بشعر مموج وطويل.

وتفاقمت الأمور بين معجبي النجمتين عبر مواقع التواصل الإجتماعي مع تعليق هيفا وهبي على حسابها عبر تطبيق سناب شات وجاء فيه " يا صباح التقليد.. معا حق المخرجة مريم أحمد لما قالتلي خبي اللوك بتاع عسلية عشان وعشان وعشان. I lead you follow".

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أمّا ردّ الممثلة سيرين عبدالنور فجاء في تغريدة عبر حسابها على تويتر وجاء فيها "بالصور، الحقبة التاريخية يلي اشتغلت عليها مع المخرج سيف السبيعي بمسلسل قناديل العشاق. بالاضافة للحنة الحمراء المعتمدة في القرن السابع عشر".

بالصور الحقبة التاريخية يلي اشتغلت عليها مع المخرج #سيف_السبيعي بمسلسل #قناديل_العشاق بالاضافة للحنة الحمراء المعتمدة في القرن السابع عشر 💜 pic.twitter.com/yDXHcBPAVV — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) March 30, 2017

ويبدو أن الإختلاف على اللوك لم يقتصر على هيفا وسيرين، بل شمل أيضاً الممثلة نادين نسيب نجيم بعدما أقحمتها خبيرة الموضة مايا جول حداد بالجدل من خلال نشر صورة لنجيم من مسلسل سمرا وأرفقتها بالتعليق التالي " بما أنو التحدي الكبير تبع لوك الشعر الطويل المجعد الطعجة بالذات يرجع للأول والأخبر لسمرا". لكن مايا عادت وحذفت الصورة عن إنستغرام وبقيت التغريدة عبر تويتر.

وبما انو التحدي الكبير تبع لوك الشعر الطويل المجعد هالطعجة بالذات يرجع للأول والأخير لسمرا !… https://t.co/rdHEgyxeMR — Maya-Jules Haddad (@mayajuleshaddad) March 30, 2017

عسلية في موقع التصوير😍 #الحرباية #رمضان 2017 #haifawehbe_ramadan2017 #haifawehbe #puresoul #pure A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Mar 25, 2017 at 11:22am PDT