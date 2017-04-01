فنيانوس في الضاحية ونواب التيار يغيبون

الحكومة تعالج ازمة الطرقات والاشغال في الضاحية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار فنيانوس, وزارة الاشغال,لأبنان,الحكومة تعالج ازمة الطرقات والاشغال في الضاحية

LBCI News Lebanon

أعلن وزير الاشغال يوسف فنيانوس ان الحكومة شكّلت لجنة لبحث مسألة النفايات، مؤكدا ان الوزارة ما زالت تأخذ بالخطة الموضوعة. وقال:"ما حصل في الكوستابرافا يدق جرس الانذار".

ودعا فنيانوس خلال جولة له في الضاحية الجنوبية لتأليف لجنة مشتركة بين اتحاد البلديات ووزارة الأشغال للعمل على تنفيذ المطالب ضمن الإمكانيات المتاحة، مشيرا الى انه سيعمل على اقرار أول دفعة من الاستملاكات بعد إقرار الموازنة بـ3 أشهر.

من جهته، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة علي عمار:" ننتظر من الوزارة أن تولي الضاحية الاهتمام الذي تستحقه وتحسن وضع طرقاتها"، متمنيا أن توضع خطة طوارئ لأزمة نفايات.