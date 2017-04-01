دونالد ترامب تخلّى عن هاتفه "سامسونغ" واستبدله بالأيفون... فما السبب؟

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.@POTUS @realDonaldTrump has been using his new iPhone📱for the past couple of weeks here on Twitter. Yes, it is #POTUS45 reading & tweeting! — Dan Scavino Jr. (@DanScavino) March 29, 2017

يبدو أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدّ قرّر أخيراً التخلّي عن هاتفه القديم من نوع "سامسونغ" والذي يُعتبر غير آمن واستبداله بهاتف أيفون جديد وذلك بعد تعرّضه للكثير من الانتقادات بسبب استخدامه هاتفاً قد يُخترق بسهولةٍ كبيرة.وأعلن المسؤول عن شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بترامب في البيت الأبيض دان سكافينو عن الأمر بتغريدةٍ له عبر حسابه جاء فيها أنّ ترامب بدأ باستخدام هاتفه الجديد من نوع أيفون لنشر تغريداته على تويتر مؤكداً أنّ كلّ التغريدات المنشورة من قبله كتبها ترامب بنفسه.ولاحظ مستخدمو تويتر أنّ ترامب ينشر تغريداته باستخدام هاتف أيفون في الأسابيع الأخيرة لكنّ الشكوك كانت تُراودهم حول حقيقة استبدال ترامب هاتفه سامسونغ بالأيفون، فظنّوا أنّ الأخير يطلب من أحد مستشاريه نشر تغريداته.ويُذكر أنّ الانتقادات طالت ترامب في السابق لاستخدامه هاتفاً قديماً يُعتبر غير آمن من نظام تشغيل أندرويد، الأمر الذي قد يُعرّض كلّ الملفات الخاصة والسريّة بالبيت الأبيض لخطر القرصنة بسهولةٍ أكبر من هاتف الأيفون.