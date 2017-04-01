الطيور المهاجرة غطّت في قصر بعبدا

أطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حملة توعية لحماية الطيور المهاجرة التي تعبر سماء لبنان في مثل هذا الموسم من السنة، كاشفاً أنه تبيّن أنه على مسافة مئتي كيلومتر يغطيها لبنان، يُفقد العدد الأكبر من هذه الطيور، التي لا تُفقد في مكان آخر.

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وشدد عون على "ان هذه الطيور من المحرّم صيدها، والبشرية بأسرها تعمل على حمايتها، وهي ثروة عالمية لا يملكها احد، إذ هي ملك الجميع.