هل بإمكانك رصد النساء العاريات في هذه الصور؟

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هل بإمكانكم رصد النساء العاريات في مجموعة هذه الصور؟قد تبدو هذه الصور للوهلة الأولى وكأنها مجرّد صور لمناظر طبيعيّة خلابة، لكن بعد التحديق بها جيّداً سترون أنّها تُخفي أمراً غريباً في الخلفيّة.وتحتوي الصور التي التقطها المصوّر السويسري المحترف فيليبو لوكو (47 عاماً) نساءً عاريات استُعملت أجسادهنّ للرسم عليها بطريقةٍ لمزجهنّ مع الطبيعة.ويستخدم فيليبو في فنّه مجموعة من الأدوات مثل التلوين بالماء، الطين، التراب والطعام.ويُسافر فيليبو إلى كافة أنحاء العالم للقيام بذلك إذ عمل في بورتوريكو، إيطاليا وكاليفورنيا. وتستغرق اللوحة الواحدة 8 ساعات من العمل لإتمامها.