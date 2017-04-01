بالصور - من مقاتلة في أفغانستان إلى نجمة على انستغرام!

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اكتسبت جندية سابقة في الجيش الأميركي شهرة كبيرة عبر موقع انستغرام وذلك بفضل صورها السيلفي المثيرة بالبيكيني.وفي التفاصيل، خدمت "هوب هاورد" البالغة من العمر 26 عاماً مع القوات الجوية في الجيش الأميركيّ حيث عملت كميكانيكيّة في أفغانستان بعد أحداث 11 أيلول.هوب أصبحت اليوم عارضة أزياء محترفة، مدرّبة لياقة بدنيّة وبطلة كمال أجسام.ويُتابع أكثر من 560 ألف شخصٍ حساب "هوب" على انستغرام حيث تنشر صوراً مثيرة بالبيكيني وملابس الرياضة.وذكرت "هوب" على حسابها أنّها أرادت أنّ تُصبح عارضة أزياء منذ أن كانت في الخامسة من عمرها لكنّها قرّرت بعدها مساعدة الناس.وكتبت "هوب" عبر حسابها "في سنّ الـ 19 عاماً، تمّ تعييني للعمل في أفغانستان وكانت هذه أفضل وأسوأ تجربة في حياتي".وبعد مغادرتها السلك العسكري، حقّقت هوب حلمها وأصبحت مدربّة رياضيّة بدوامٍ كامل.