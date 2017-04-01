بالصور - طلب يدها للزواج أمام الجميع... لكنّ الأمر لم ينته هنا!

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we faked a proposal just to get free dessert pic.twitter.com/T58jHVVBur — ☼ (@bathemeinnudes) March 26, 2017

خدع أليكس (17 عاماً) وصديقته المُفضّلة كاتي (19 عاماً) العاملين في مطعمٍ من خلال تمثيل مشهد طلب الزواج بغية الحصول على حلوى مجانية.وفي التفاصيل، طلب أليكس من تكساس يدّ كاتي للزواج أمام جميع روّاد المطعم وقدّم لها خاتماً مزيّفاً وذلك بعدما أقنعا الجميع في المطعم بأنهما فعلاً بعلاقة عاطفية على الرغم من أنّهما مجرّد صديقين.وقال أليكس لموقع "BuzzFeed" إنّه طلب من النادل أن يلتقط صوراً للحظة الرومانسية المزيّفة حين دخلت كاتي المرحاض وفعلاً هذا ما حصل وصدّق جميع من في المطعم التمثيليّة.ونتيجة لذلك، قدّم المطعم الحلوى للثنائي بعد طلب الزواج المفبرك. وانتشرت كثيراً صور الخدعة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى أنّ أليكس بدأ يُفكّر بإمكانية إعادة الأمر للحصول على حلوى مجاناً مرّ أخرى.